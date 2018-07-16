2018-07-16T16:24:29+03:00
Общество

Портрет Путина продали за 400 тысяч евро

Полотно купил известный российский бизнесмен, который пожелал сохранить инкогнито
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Полотно "Всевидящий В.", купил известный российский бизнесмен, который пожелал остаться неназваннымПолотно "Всевидящий В.", купил известный российский бизнесмен, который пожелал остаться неназваннымФото: twitter.com
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Портрет главы российского государства Владимира Путина кисти американского художника грузинского происхождения Дэвида Датуны продан накануне встречи главы государства в Хельсинки с американским президентом Дональдом Трампом за 400 тысяч евро.

Как сообщает пресс-служба художника, полотно "Всевидящий В.", купил известный российский бизнесмен, который пожелал остаться неназванным.

По признаниям самого мастера, его на создание работы вдохновило возвращение в Санкт-Петербург. Художник подчеркнул, что картина также посвящена встрече Путина и Трампа в Хельсинки, сообщает сайт «Пятого канала».

"Я советую двум президентам заглянуть получше друг другу в глаза и надеюсь, что встреча действительно что-то сможет поменять в мире в лучшую сторону", — отметил художник.

Выходец из Грузии, проживающий ныне в Соединенных Штатах Дэвид Датуна является одним из самых продаваемых художников в мире. Его авторству принадлежат многие известные инсталляции.

16 июля в Хельсинки проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера общаются без телекамер и за закрытыми дверями. Тем для обсуждения предостаточно: от поиска путей по выходу из пике, в котором оказались отношения двух стран, до международной повестки дня.

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