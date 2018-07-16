Трамп поздравил Путина с великолепным проведением ЧМ-2018 по футболу

СЕГОДНЯ 15:03 2018-07-16T15:03:46+03:00

16 июля в Хельсинки проходит американо-российский саммит на высшем уровне с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа Фото: REUTERS

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В Хельсинки в Президентском дворце главы Финляндии началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы сверхдержав сдержано поприветствовали друг друга. После чего сделали ряд коротких заявлений для прессы.

В частности, глава Белого дома поздравил своего российского коллегу с блестяще проведенным Чемпионатом мира по футболу-2018, который накануне закончился в России. Со слов американского лидера, России удалось доставить болельщикам всей планеты по истине сказочное наслаждение великой игрой.

«В первую очередь, господин президент, я хочу поздравить вас - действительно великолепный чемпионат мира по футболу», - сказал американский президент.

В продолжении темы, хозяин Овального кабинета признался своему российскому коллеге, что увлеченно следил за перипетиями финальной игры с участием сборных Франции и Хорватии, а также посмотрел оба полуфинала.

После недолгого общение перед телекамерами, главы сверхдержав удалились для переговоров в закрытом режиме.

16 июля в Хельсинки проходит американо-российский саммит на высшем уровне с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Параллельно в финской столице встречаются главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Майк Помпео.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоялся в России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче, который прошел в Москве на стадионе «Лужники» Франция обыграла сборную Хорватии.