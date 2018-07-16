2018-07-16T16:51:07+03:00
Политика

В Хельсинки закончилась встреча Путина и Трампа

Переговоры в узком составе продолжались 2 часа 10 минут
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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В столице Финляндии Хельсинки закончилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком составе продолжались 2 часа 10 минут, хотя первоначально по протоколу на встречу тет-а-тет отводилось 1,5 часа.

Теперь лидеры России и США примут участие в переговорах в расширенном составе. Ожидается, что это мероприятие займет 1 час 45 минут.

Теперь лидеры России и США примут участие в переговорах в расширенном составе Фото: REUTERS

Теперь лидеры России и США примут участие в переговорах в расширенном составеФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, ранее в понедельник, 16 июля, в Хельсинки началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которую ждали полтора года. В начале беседы американский президент поздравил российского лидера с удачным проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, который завершился в Москве накануне. Кроме того, Трамп заявил, что весь мир должен быть заинтересован в нормализации отношений России и США.

Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в президентский дворец в Хельсинки.

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