В Хельсинки закончилась встреча Путина и Трампа
В столице Финляндии Хельсинки закончилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком составе продолжались 2 часа 10 минут, хотя первоначально по протоколу на встречу тет-а-тет отводилось 1,5 часа.
Теперь лидеры России и США примут участие в переговорах в расширенном составе. Ожидается, что это мероприятие займет 1 час 45 минут.
Теперь лидеры России и США примут участие в переговорах в расширенном составеФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Напомним, ранее в понедельник, 16 июля, в Хельсинки началась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которую ждали полтора года. В начале беседы американский президент поздравил российского лидера с удачным проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, который завершился в Москве накануне. Кроме того, Трамп заявил, что весь мир должен быть заинтересован в нормализации отношений России и США.
Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в президентский дворец в Хельсинки.