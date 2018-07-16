В июле Госдума может принять проект, разрешающий посещать Россию по паспорту болельщика

СЕГОДНЯ 17:35 2018-07-16T17:35:11+03:00

Госдума может принять проект, разрешающий посещать Россию по паспорту болельщика, уже в июле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В июле Государственная дума может принять законопроект, разрешающий иностранным туристам до конца года въезжать в Россию без визы, предъявляя паспорт болельщика чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников.

Он отметил, что в понедельник, 16 июля, совет Госдумы поручил комитету по госстроительству начать разрабатывать соответствующий проект закона.

"Речь идет о том, что в течение этих двух недель мы соответствующие изменения в законодательство внесем. Это решение правильное, мы очень гостеприимная страна… Речь идет о том, чтобы принять", - сказал Мельников журналистам, передает ТАСС.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России прошел чемпионат мира по футболу. В страну могли без визы въехать иностранные болельщики, оформившие Fan ID (паспорт болельщика) и купившие билеты на матчи. В день финала турнира, 15 июля, президент России Владимир Путин заявил, что до конца года можно будет посетить Россию без визы по паспорту болельщика. Он также выразил надежду, что футбольные фанаты вернутся в РФ после завершения чемпионата.