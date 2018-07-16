Путин: трудности в отношениях с США не имеют объективных причин

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-16T18:40:28+03:00

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В понедельник, 16 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности и напряженная атмосфера в отношениях России и США не имеют объективных причин. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что холодная война давно закончилась. Российско-американские отношения переживают сложный период, но в настоящее время обе страны сталкиваются с другими вызовами.

«Холодная война давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — сказал Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в столице Финляндии Хельсинки прошел первый двусторонний саммит президентов России и США.