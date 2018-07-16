2018-07-16T19:03:30+03:00
В мире

Путин заявил, что Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии

Президент РФ отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы при урегулировании сирийской проблемы были учтены интересы Израиля
Екатерина БОЛГОВА
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Россия и США имеют все необходимые составляющие для взаимодействия по урегулированию в Сирию и в состоянии взять на себя лидерство в преодолении последствий гуманитарного кризиса в этой стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

"Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам", - сказал Путин по итогам встречи.

Он отметил, что для взаимодействия по Сирии у России и США есть все необходимое.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы при урегулировании сирийского вопроса были учтены интересы Израиля.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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