Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России

СЕГОДНЯ 19:39 2018-07-16T19:39:08+03:00

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Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Он сделал это на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров лидеров двух стран. Путин также пожелал США успешно провести футбольный турнир 2026 года.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии: вот господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча - (хочу) господину президенту этот мяч передать. Теперь мяч на его стороне", - сказал Путин. После этого он взял из рук сотрудников своего протокола фирменный спортивный мяч с символикой ЧМ-2018 и передал его президенту США.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне в РФ завершился чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Франции.