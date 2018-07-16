2018-07-16T19:39:08+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России

Президент РФ пожелал США успешно провести футбольный турнир 2026 года [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу официальный мяч ЧМ-2018Президент РФ Владимир Путин подарил американскому коллеге Дональду Трампу официальный мяч ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Он сделал это на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров лидеров двух стран. Путин также пожелал США успешно провести футбольный турнир 2026 года.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии: вот господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча - (хочу) господину президенту этот мяч передать. Теперь мяч на его стороне", - сказал Путин. После этого он взял из рук сотрудников своего протокола фирменный спортивный мяч с символикой ЧМ-2018 и передал его президенту США.

Как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне в РФ завершился чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Франции.

Путин передал Трампу мяч на совместной пресс-конференции.

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