Посольство России в Вашингтоне добивается доступа к задержанной в США россиянке

СЕГОДНЯ 00:59 2018-07-17T01:11:51+03:00

Консульский отдел российской дипмиссии выясняет обстоятельства ареста Марии Бутиной и где ее содержат

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Российские дипломаты добиваются доступа к задержанной американскими властями Марии Бутиной, сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.

«Консульский отдел посольства России в Вашингтоне выясняет обстоятельства задержания М.В. Бутиной и ее местонахождение. Находимся в контакте с американскими властями. Добиваемся от них консульского доступа к российской гражданке с целью защиты ее законных прав», - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, наша соотечественница была задержана 15 июля по подозрению в шпионаже в пользу России, её обвиняют в «сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции». По версии Минюста США, якобы девушка использовала личные отношения с неким гражданином Соединенных Штатов, чьё имя не называется, «имеющим влияние на американскую политику».

Бутина помещена под стражу, а слушания по ее делу июля в округа суде Колумбия назначены на 18 июля, передает ТАСС.