Косачев: Россия будет защищать арестованную в США россиянку Бутину

СЕГОДНЯ 01:57 2018-07-17T02:02:51+03:00

Глава комитета Совфеда по международным делам считает, что ее задержание могло быть реакцией «антироссийской машины» на итоги саммита в Хельсинки

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Задержание нашей соотечественницы Марии Бутиной в Вашингтоне могло стать реакцией «вышедших из-под контроля» американских русофобов на итоги саммита Россия – США в Хельсинки, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Не знаю, разумеется, деталей, но не удивлен. Чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, – антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами. И да, это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита», - заявил он журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия защищать Бутину, Косачев сказал: «Если подтвердится гражданство РФ, то конечно же да, а как же?»

При этом он напомнил, что Штаты обязаны официально уведомить российскую сторону о задержании, но пока неясно, сделано ли это.

«Если нет – уже в этом очередное нарушение американцами своих международных обязательств», - приводит его слова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана 15 июля по подозрению в шпионаже в пользу России, её обвиняют в «сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции». По версии Минюста США, якобы девушка использовала личные отношения с неким гражданином Соединенных Штатов, чьё имя не называется, «имеющим влияние на американскую политику». Бутина помещена под стражу, а слушания по ее делу июля в округа суде Колумбия назначены на 18 июля.

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