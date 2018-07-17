2018-07-17T03:42:20+03:00
Политика

«Это хороший старт»: Путин сказал, что в ходе встречи с Трампом многое изменилось к лучшему

В частности, президент России надеется, что Москве и Вашингтону удастся найти взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиПрезидент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом в ХельсинкиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин доволен тем, как прошли его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в столице Бельгии.

«В ходе сегодняшней встречи многое изменилось к лучшему. Это хороший старт», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В частности, глава российского государства выразил надежду на то, что после саммита Россия – США в Хельсинки Москве и Вашингтону удастся найти взаимоприемлемое решение по стратегической стабильности.

«Я надеюсь, что в вопросах стратегической стабильности мы сможем найти взаимоприемлемое решение для обеих сторон. Это относится и к договору РСМД о ракетах средней и меньшей дальности», - уточнил Владимир Владимирович.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась долгожданная встреча президентов России и Соединенных Штатов. Подводя итоги переговоров с Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что они прошли в откровенной деловой атмосфере, назвав их «весьма успешными и полезными».

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