2018-07-17T08:10:50+03:00
Политика

Трамп не верит, что у России может быть компромат на него

Отсутствие какой-либо порочащей честь главы государства информации подтвердил и президент РФ Владимир Путин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и российский глава Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и российский глава Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полностью верит словам главы РФ Владимира Путина о том, что у российских властей нет никакого компромата на него. К таким выводам американский лидер пришел после переговоров со своим коллегой.

"Прежде всего он сказал, что не было никакого сговора. <...> Он сказал твердо, как только можно, что у них нет [компрометирующей] информации на Трампа", - подчеркнул президент США, говоря о российском лидере.

Он добавил, что, по словам Путина, все заявления на эту тему являются "ерундой". Об этом свидетельствует и тот факт, что российские спецслужбы уже давно бы разгласили порочащую Трампа информацию, но это не произошло, передает Fox News.

Сам президент РФ ранее заявил, что до вступления в избирательскую гонку Трамп не представлял для нашей страны никакого интереса. Более того, у Москвы просто нет столько денег, сил и средств, чтобы тотально следить за всеми миллионерами.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялся двусторонний саммит США-Россия, в рамках которого прошли переговоры глав двух государств. Политики обсудили проблему ядерного вооружения, Сирию, Украину, Северную Корею и ряд других актуальных вопросов, передает сайт kp.ru.

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