2018-07-17T10:00:46+03:00
Политика

В Госдуме связали задержание россиянки в США со встречей Путина и Трампа

По словам депутата Константина Затулина, сейчас в Вашингтоне идет борьба за право определять вектор внешней политики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянка Мария БутинаРоссиянка Мария БутинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Задержание в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной, вероятнее всего, связано с состоявшейся накануне встречей американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Напомним, что 15 июля в Вашингтоне была задержана 29-летняя Мария Бутина, которая в период с 2015 по 2017 года якобы работала на российского чиновника, находящегося в "черном" списке Минюста США. Девушку обвинили в попытках "проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику", и в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства". Теперь ей может грозить до 5 лет тюрьмы. Суд состоится 18 июля.

"Очевидно, что арест россиянки связан с итогами встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, и те самые службы, которые перед встречей пытались её сорвать, объявив о 12 грушниках, сейчас обвиняют эту девушку. Более подходящего времени не нашли", - цитирует телеканал RT Затулина.

Депутат подчеркнул, что подобные случаи, наверное, будут продолжаться, потому что сейчас в США "идёт борьба за право определять вектор внешней политики". И подобные действия американских структур направлены "не столько против России, сколько против Трампа", который решил вступить в диалог с нашей страной.

"Ему пытаются не дать это сделать, развивая шпионскую истерию", — подытожил эксперт.

Ранее политолог Павел Святенков также высказывал уверенность в том, что подобная провокация напрямую связана со встречей Путина и Трампа, поскольку оппоненты американского лидера всеми силами стараются испортить отношения между нашими странами, передает сайт kp.ru.

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