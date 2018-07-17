2018-07-17T10:23:10+03:00
В мире

Трамп проигнорировал подготовленный администрацией «жесткий» плана переговоров с Путиным

Госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон подготовили материалы объемом в 100 страниц, которые президент США попросту "отправил в корзину"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин и Дональд и Меланья Трамп на встрече в Хельсинки 16 июляВладимир Путин и Дональд и Меланья Трамп на встрече в Хельсинки 16 июляФото: REUTERS
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Стало известно, что в ходе подготовки саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, с американской стороны существовал некий план жесткого взаимодействия, которого непосредственно должен был придерживаться глава Белого дома при общении со своим российским коллегой.

Перед началом беседы с Владимиром Путиным в Хельсинки госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон подготовили Трампу информационные материалы объемом в 100 страниц. В которых черным по белому значились четкие указания по ведению переговоров., выяснила The Washington Post.

В частности, основополагающими пунктами были — отрицание Крыма российской территорией, обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы в США в 2016 году, несовпадение взглядов по ситуации в Сирии, а так же ряд инструкций, как именно жестко стоит отвечать российскому лидеру.

Однако, как сообщает газета «Известия», на деле американский президент проигнорировал большинство инструкций. И «по ходу игры принял решение» действовать по своему усмотрению.

16 июля, в Президентском дворце в Хельсинки руководитель российского государства Владимир Путин встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут в закрытом режиме. Главы сверхдержав обсудили большое количество тем, в том числе экономическое сотрудничество, предполагаемое вмешательство России в американские выборы и ситуация вокруг противоракетной обороны США.

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