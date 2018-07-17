В Госдуме предложили продлить отпуск работающих пенсионеров на три дня

СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-17T10:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил обсудить возможность увеличения отпуска работающих пенсионеров еще на три дня. По мнению депутата, в дополнительном оплачиваемом выходном для возможности прохождения диспансеризации нуждаются все россияне, но пожилым людям требуется на это больше времени.

Напомним, что сейчас в Госдуме уже рассматривается законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс. Подразумевается, что граждане один раз в три года смогут брать дополнительный оплачиваемый выходной, который нужно будет потратить на проверку здоровья.

"Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день", — цитирует РИА Новости Морозова.

Для полноценного обследования нужны только полис обязательного медицинского страхования и желание. Однако время прохождения диспансеризации зависит от года вашего рождения, передает сайт kp.ru.