2018-07-17T10:46:03+03:00
Общество

В Госдуме предложили продлить отпуск работающих пенсионеров на три дня

Оплачиваемые выходные будут предоставляться для прохождения диспансеризации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пенсионеры могут получить дополнительные три дня отпуска на прохождение проверки здоровьяПенсионеры могут получить дополнительные три дня отпуска на прохождение проверки здоровьяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил обсудить возможность увеличения отпуска работающих пенсионеров еще на три дня. По мнению депутата, в дополнительном оплачиваемом выходном для возможности прохождения диспансеризации нуждаются все россияне, но пожилым людям требуется на это больше времени.

Напомним, что сейчас в Госдуме уже рассматривается законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс. Подразумевается, что граждане один раз в три года смогут брать дополнительный оплачиваемый выходной, который нужно будет потратить на проверку здоровья.

"Для людей старшего поколения мы рассматриваем возможность расширения этого времени, потому что не всегда возможно пройти (всех врачей) за один день", — цитирует РИА Новости Морозова.

Для полноценного обследования нужны только полис обязательного медицинского страхования и желание. Однако время прохождения диспансеризации зависит от года вашего рождения, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киеве телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"
Посол Сербии призвал FIFA дисквалифицировать футболистов-провокаторов за политические лозунги
"Шлем-невидимка": В России создали покрытие для маскировки солдат
Премьер Финляндии о саммите РФ-США: "Оказание поддержки в организации встречи было честью для моего правительства"
В России упростят процедуру получения гражданства иностранцами
В авиакомпании Global Air назвали причину крушения самолета на Кубе
Трамп проигнорировал подготовленный администрацией «жесткий» плана переговоров с Путиным
В Госдуме связали задержание россиянки в США со встречей Путина и Трампа
Названы российские регионы с самой грязной питьевой водой
Вулканическая бомба упала на катер на Гавайях: пострадали 23 человека
В ГИБДД рассказали о снижении ДТП по вине пьяных водителей
Блогеры нашли сотни готовых к бою танков на заброшенной украинской базе
Финляндия взяла на себя расходы по проведению встречи Путина и Трампа
Правительство России создало совет по проведению Десятилетия детства
Трамп не верит, что у России может быть компромат на него
Погода в Москве на 17 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Трамп считает проблему ядерного оружия самой важной в современном мире
Шварцнеггер: Трамп вел себя с Путиным как "маленькая размокшая макаронина"
Путин: Позиции России и США по Крыму расходятся, но для РФ этот вопрос закрыт
Макрон с футболистами спел «Марсельезу» в Елисейском Дворце