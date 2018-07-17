2018-07-17T11:22:33+03:00
Политика

Трамп признал, что Германия вправе участвовать в "Северном потоке - 2"

Однако ситуация довольно сложная с учетом того, что ФРГ состоит в НАТО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп признал, что Германия имеет право участвовать в строительстве газопровода "Северный поток - 2", поскольку это является ее выбором. Однако, по мнению главы государства, Берлин многое теряет, выплачивая России "миллиарды долларов".

"Это её (канцлера ФРГ Ангелы Меркель) выбор, но все довольно сложно, когда ты состоишь в НАТО и собираешься сделать подобное", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что для Германии было бы лучше закупать американский сжиженный газ, но все же пожелал удачи участникам проекта, передает Fox News.

Напомним, что 16 июля в президентском дворце в Хельсинки состоялись переговоры Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе итоговой пресс-конференции американский лидер заявил, что "Северный поток — 2" не отвечает интересам ФРГ, поэтому Соединенные Штаты планируют вступить в жесткую конкурентную борьбу, передает сайт kp.ru.

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