В Госдуме считают, что дело Бутиной могло быть подстроено американскими противниками саммита в Хельсинки
Дело о задержанной 29-летней Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне по подозрению в работе на российского чиновника, находящегося под американскими санкциями, не осталось без внимания в Госдуме.
«Кто-то хочет в бочку с медом ложку дегтя засунуть», - заявил Алексей Чепа, заместитель председателя Госдумы по международным делам в эфире радио «Комсомольская правда».
Он считает, что инцидент может быть реакцией на итоги российско-американской встречи и был подстроен противниками саммита из США, которые использовали заранее собранную информацию по поводу россиян, работающих на территории Америки.
«Нарушала эта девушка законодательство, не нарушала – это дело американских властей. Они должны разобраться, насколько, определяет это суд», - подвел итог Чепа.
Напоминаем, вечером 16 июля стало известно о задержании россиянки в США по подозрению в шпионаже. Как передает министерство юстиции страны, обвиненная Мария Бутина якобы пыталась проникнуть в организацию, имеющую влияние на американскую политику, а так же находилась в сговоре с целью работы агентом иностранного государства. За подобные обвинения в США россиянке может грозить до 5 лет тюрьмы. Суд по делу состоится уже 18 июля.