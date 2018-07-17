В Госдуме считают, что дело Бутиной могло быть подстроено американскими противниками саммита в Хельсинки

СЕГОДНЯ 12:57 2018-07-17T12:58:03+03:00

Если россиянку Марию Бутину признают виновной, то ей будет грозить до 5 лет лишения свободы

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Дело о задержанной 29-летней Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне по подозрению в работе на российского чиновника, находящегося под американскими санкциями, не осталось без внимания в Госдуме.

«Кто-то хочет в бочку с медом ложку дегтя засунуть», - заявил Алексей Чепа, заместитель председателя Госдумы по международным делам в эфире радио «Комсомольская правда».

Он считает, что инцидент может быть реакцией на итоги российско-американской встречи и был подстроен противниками саммита из США, которые использовали заранее собранную информацию по поводу россиян, работающих на территории Америки.

«Нарушала эта девушка законодательство, не нарушала – это дело американских властей. Они должны разобраться, насколько, определяет это суд», - подвел итог Чепа.

Напоминаем, вечером 16 июля стало известно о задержании россиянки в США по подозрению в шпионаже. Как передает министерство юстиции страны, обвиненная Мария Бутина якобы пыталась проникнуть в организацию, имеющую влияние на американскую политику, а так же находилась в сговоре с целью работы агентом иностранного государства. За подобные обвинения в США россиянке может грозить до 5 лет тюрьмы. Суд по делу состоится уже 18 июля.