Экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов помещен в СИЗО "Лефортово"
Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета России генерал Александр Дрыманов в настоящий момент находится в следственном изоляторе "Лефортово". Такое заявление сделал юрист Александр Карабанов.
Он подчеркнул, что не является адвокатом Дрыманова, но знаком со сложившейся ситуацией, поскольку ранее защищал в суде интересы обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя экс-главы московского СК Дениса Никандрова.
По словам Карабанова, рассмотрение вопроса об аресте генерала "скорее всего" будет принято уже во вторник, 17 июля. Между тем, в пресс-службах Лефортовского и Басманного судов Москвы заявили, что ходатайств об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова пока не поступало, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вскоре после отставки бывший руководитель ГСУ СК РФ был задержан сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого по уголовному делу.