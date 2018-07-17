Экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов помещен в СИЗО "Лефортово"

СЕГОДНЯ 13:06 2018-07-17T13:06:22+03:00

Решение об аресте генерала может быть принято уже во вторник, 17 июля

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Бывший руководитель столичного главка Следственного комитета России генерал Александр Дрыманов в настоящий момент находится в следственном изоляторе "Лефортово". Такое заявление сделал юрист Александр Карабанов.

Он подчеркнул, что не является адвокатом Дрыманова, но знаком со сложившейся ситуацией, поскольку ранее защищал в суде интересы обвиняемого во взяточничестве бывшего первого заместителя экс-главы московского СК Дениса Никандрова.

По словам Карабанова, рассмотрение вопроса об аресте генерала "скорее всего" будет принято уже во вторник, 17 июля. Между тем, в пресс-службах Лефортовского и Басманного судов Москвы заявили, что ходатайств об избрании меры пресечения в отношении Дрыманова пока не поступало, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что вскоре после отставки бывший руководитель ГСУ СК РФ был задержан сотрудниками ФСБ в качестве подозреваемого по уголовному делу.