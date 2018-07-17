МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему ноту

СЕГОДНЯ 13:29 2018-07-17T13:29:06+03:00

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В Министерстве иностранных дел Эстонии вызвали посла России в Таллине для того, чтобы вручить ему ноту из-за двух зафиксированных случаев, во время которых российские самолеты якобы нарушают воздушное пространство республики.

«Инциденты произошли в понедельник до полудня вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Сначала в воздушное пространство Эстонии вторгся Airbus A319, а затем — Ил-96. Самолеты пробыли в эстонском воздушном пространстве меньше минуты. Транспондеры у обоих судов были включены, но план полета ни один из самолетов не предоставил. В радиоконтакт с авиадиспетчерской службой самолеты-нарушители также не вступали», - сообщает пресс-служба минобороны Эстонии.

Утверждается, что за 2018 год российские самолеты нарушали территорию Эстонии с воздуха уже шесть раз.

Напомним, ранее силы обороны Эстонии также заявляли о нарушении границы самолетами РФ. В Таллине сообщали о том, что Ил-76 вторгся в воздушное пространство государства в районе острова Вайндлоо. В связи с инцидентом российскому послу была вручена нота.