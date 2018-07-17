2018-07-17T14:21:13+03:00
Происшествия

В Южной Корее потерпел крушение вертолет: 5 человек погибли

Еще один член экипажа пострадал и был госпитализирован
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В Южной Корее разбился вертолет, 5 человек погиблиВ Южной Корее разбился вертолет, 5 человек погиблиФото: REUTERS
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Во вторник, 17 июля, на военно-морской базе у города Пхохан в Южной Корее потерпел крушение вертолет. В результате авиакатастрофы 5 человек погибли, один член экипажа пострадал и был госпитализирован.

Инцидент произошел во время тренировочного полета после ремонта вертолета-амфибии MUH-1 около 17:00 по местному времени (11:00 мск). Падение случилось на взлетно-посадочную полосу с высоты равной примерно 10 метров после возгорания. Как передает информационное агентство Рёнхап, следственная группа занимается расследованием произошедшего, пока что причины крушения воздушного судна не установлены.

Напомним, недавно в Польше в Опольском воеводстве разбился вертолет рядом с населенным пунктом Домеко, в 60 м от дороги. В результате крушения погибли два члена экипажа, на месте крушения работали спасатели.

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