СЕГОДНЯ 14:57 2018-07-17T14:58:10+03:00

В настоящее время подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения

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Во вторник, 17 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах. В настоящее время подготовка в высших учебных заведениях проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. Так, ведется обучение в 34 учебных центрах и на 83 военных кафедрах. Документ предлагает заменить все эти подразделения подготовки едиными военными учебными центрами.

Депутат Владимир Шаманов заявил, что целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов. По его словам, в рамках такого обучения будут готовиться специалисты по самым сложным и наукоемким военным специальностям. Объем такой подготовки будет расти, не планируется сокращать преподавательский состав и военные кафедры, передает РИА Новости.

Ранее Шаманов сообщал, что нововведения не повлияют на студентов, а затронут только унификацию названий, полномочий и дипломов.