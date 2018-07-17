2018-07-17T14:58:10+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах

В настоящее время подготовка в вузах проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Госдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедрГосдума поддержала законопроект о ликвидации военных кафедрФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации военных кафедр в вузах. В настоящее время подготовка в высших учебных заведениях проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения. Так, ведется обучение в 34 учебных центрах и на 83 военных кафедрах. Документ предлагает заменить все эти подразделения подготовки едиными военными учебными центрами.

Депутат Владимир Шаманов заявил, что целью законопроекта является повышение эффективности управления процессом обучения студентов. По его словам, в рамках такого обучения будут готовиться специалисты по самым сложным и наукоемким военным специальностям. Объем такой подготовки будет расти, не планируется сокращать преподавательский состав и военные кафедры, передает РИА Новости.

Ранее Шаманов сообщал, что нововведения не повлияют на студентов, а затронут только унификацию названий, полномочий и дипломов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«АвтоВАЗ» представил обновленный седан Lada Granta
Украина в английском суде проиграла апелляцию по иску «Татнефти»
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ставки по ипотеке
Начальником генштаба вооруженных сил Канады назначен украинец
Тюменская область развивает сотрудничество с ЛУКОЙЛОМ
Черчесова и игроков сборной России по футболу наградят в Госдуме
Бывшему начальнику ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявили обвинение в коррупции
Порошенко уверен, что Украина остается приоритетом для США и НАТО
Бывший посол США: «Путин одержал фантастическую победу в Хельсинки»
Кабмин рассматривает варианты поддержки регионам после повышения уровня МРОТ
Госдума приняла закон о возможности уплаты налогов физлицами авансом
В Южной Корее потерпел крушение вертолет: 5 человек погибли