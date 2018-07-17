2018-07-17T16:00:35+03:00
Политика

Порошенко приказал военным бороться с досмотром кораблей в Керченском проливе

Украинский президент обязал Генштаб обеспечить охрану судов, следующих в азовские порты
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Порошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские портыПорошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские портыФото: REUTERS
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Украина намерена серьезно подойти к проблеме «чрезмерного» досмотра российскими пограничниками ее торговых судов, а также кораблей, которые направляются в порты Мариуполя и Бердянска.

"Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", – сообщил украинский президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

В продолжении темы, украинский лидер заявил журналистам, что уже отдал соответствующие распоряжения военным. А именно, Порошенко потребовал от министра обороны, начальника Генштаба и командующего военно-морскими силами "принять достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", сообщает сайт "Свободная пресса".

Что именно за меры и каким образом Украина намерена взять под контроль принадлежащий России Керченский пролив, Петр Порошенко не уточнил.

Напомним, что ранее российские пограничники усилили контроль за проходящими в сторону Украины через Керченкий пролив судами. Были остановлены для проверки наличия необходимой судовой документации несколько кораблей в Азовском море. Это факт вызвал ожидаемое волнение в Киеве.

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