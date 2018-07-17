Новак: Россия готова продлить действующий контракт с Украиной на транзит газа

СЕГОДНЯ 18:56 2018-07-17T18:57:04+03:00

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По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по газу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что РФ готова продлить действующий контракт на транзит топлива через территорию Украины. Он также не исключил возможность заключения нового договора.

"Мы готовы продлить контракт действующий, готовы рассматривать в том числе и предложения по заключению нового контракта. Важный вопрос, который в связи с этим увязан, - это наша позиция, Российской Федерации, мы должны урегулировать все спорные отношения до начала реализации нового этапа взаимоотношений, потому что это коммерческие контракты, которые реализуются в первую очередь коммерческими организациями", - сказал Новак.

По его словам, следующую встречу по этому вопросу представители Евросоюза, России и Украины проведут в октябре.

"Мы обсудили вопросы объемов, которые в перспективе могут быть поставлены на долгосрочной основе европейским потребителям, мы также говорили и о ставке транзита те расчеты, которые были предоставлены украинской стороной", - сказал российский министр.

Он добавил, что предложенные Киевом вопросы требуют дополнительных обсуждений.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Берлине прошла трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза по газу.