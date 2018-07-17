2018-07-17T17:43:08+03:00
Экономика

Представители России, Украины и ЕС начали в Берлине трехстороннюю встречу по газу

Россию на переговорах представляют глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер
Екатерина БОЛГОВА
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В Берлине началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газуВ Берлине началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газуФото: REUTERS
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Во вторник, 17 июля, в Берлине началась трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, посвященная транзиту российского газа через территорию Украины.

Россию на переговорах представляют глава Минэнерго Александр Новак и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер. В мероприятии принимают участие замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Павел Климкин , глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

Перед трехсторонней встречей состоялись переговоры Шефчовича с Новаком, а после этого встреча глав министерства экономики Германии, Минэнерго России, зампредседателя ЕК по Энергосоюзу и главы МИД Украины, передает ТАСС.

Напомним, сейчас Украина стремится сохранить транзит российского газа по своей территории. В частности, этот вопрос связан с намеченным на конец следующего года вводом в строй газопровода "Северный поток — 2".

Ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что холдинг готов провести переговоры с "Нафтогазом" о транзите после окончания действующего контракта в 2019 году. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину.

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