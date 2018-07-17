Браудер заявил, что не делал политических пожертвований Клинтон

СЕГОДНЯ 22:16 2018-07-17T22:16:32+03:00

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Международный финансист и инвестор, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что не делал политических пожертвований в пользу бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, в России Браудера заочно приговорили к 9 годам колонии за преднамеренное банкротство предприятия, махинации с налогами и уклонение от их уплаты более чем на 3 млрд рублей.

«Я никогда не делал политических пожертвований Хиллари Клинтон или любому другому политическому кандидату. Эти обвинения того же типа, что и другие выдвинутые против меня обвинения российского правительства: они обвиняют меня в серийных убийствах, в том, что я являюсь агентом ЦРУ и Ми-6, пытаюсь подорвать российское правительство», - говорится в статье Браудера, опубликованной во вторник в журнале Time.

Напомним, имя Браудера было упомянуто накануне на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США в Хельсинки, когда президент РФ Владимир Путин отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, может воспользоваться российско-американским договором от 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам.