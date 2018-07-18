2018-07-18T01:42:26+03:00
Экономика

Россия больше не входит в число крупнейших держателей казначейских бумаг США

Еще в апреле Россия занимала 22-ю строчку списка стран-держателей американского госдолга
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга СШАРоссия перестала быть одним из крупнейших держателей госдолга СШАФото: REUTERS
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Россия постепенно сократила вложение в американские казначейские бумаги и выбыла из списка 30 стран – крупнейших держателей гособлигаций Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт kp.ru, до декабря 2017 года Россия занимала 15-ю строчку в рейтинге держателей госдолга США, а по состоянию на февраль 2018-го наша страна владела казначейскими ценными бумагами США на общую сумму в 102,2 миллиарда долларов. В марте же российская сторона сократила же вложения в американские облигации примерно до 96 миллиардов долларов и занимала 16-е место. А в апреле эта сумма уменьшилась более чем вдвое, до 48,7 миллиарда, и Россия опустилась на 22 строчку рейтинга.

Теперь же, по данным американского Минфина, последнее 30-е место по числу держателей ценных бумаг казначейства США занимает Чили (объем вложений по состоянию на май – 30,2 миллиарда долларов), а России в этом списке и вовсе нет, передает ТАСС.

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