Мэй пригрозила противникам ее плана по Brexit досрочными выборами

СЕГОДНЯ 09:59 2018-07-18T09:59:03+03:00

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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось добиться принятия своего плана по выходу страны из Евросоюза с помощью угроз. Глава правительства пообещала, что в случае проигрыша объявит вотум доверия и проведет новые выборы в парламент.

Данная угроза была адресована, прежде всего, членам Консервативной партии и озвучена всего за несколько минут до начала голосования касательно выхода Великобритании из таможенного союза ЕС после Brexit.

Как сообщает Times, в результате план Мэй был поддержан большинством парламентариев. Против данной стратегии высказались лишь 12 человек. Разница составила шесть голосов.

Напомним, что референдум о выходе королевства из состава Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. Победу в нем одержали сторонники Brexit с результатом в 51,9%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 6 июля этого года британским правительством был принят план, определяющий принципы будущих отношений между союзом и Великобританией.