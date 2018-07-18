2018-07-18T12:07:26+03:00
В мире

Макрон заявил, что Сербия может стать членом ЕС до 2025 года

По словам президента Франции, для этого Белград должен выполнить все поставленные условия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич (слева) и глава Франции Эммануэль МакронПрезидент Сербии Александр Вучич (слева) и глава Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Сербия может стать членом Европейского союза до 2025 года, поскольку быстрыми темпами движется к этой цели. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с главой республики Александром Вучичем в Елисейском дворце в Париже.

«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось. Я думаю, что Сербия может вступить в ЕС значительно раньше 2025 года», - сказал политик.

Он подчеркнул, что для присоединения к союзу Белграду нужно всего лишь выполнить поставленные условия.

Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия «надеется на позитивное решение ЕС по этой теме» и отметил значимость сотрудничества с Францией по данному вопросу, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Еврокомиссия представила новую стратегию по ускоренному включению в объединение шести балканских стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории. При этом было открыто заявлено, что для вступления в ЕС Белград должен признать независимость частично признанного Косова.

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