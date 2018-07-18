Макрон заявил, что Сербия может стать членом ЕС до 2025 года

СЕГОДНЯ 12:07 2018-07-18T12:07:26+03:00

По словам президента Франции, для этого Белград должен выполнить все поставленные условия

Изменить размер текста: A A

Сербия может стать членом Европейского союза до 2025 года, поскольку быстрыми темпами движется к этой цели. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с главой республики Александром Вучичем в Елисейском дворце в Париже.

«Дела продвигаются быстрее, чем ожидалось. Я думаю, что Сербия может вступить в ЕС значительно раньше 2025 года», - сказал политик.

Он подчеркнул, что для присоединения к союзу Белграду нужно всего лишь выполнить поставленные условия.

Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия «надеется на позитивное решение ЕС по этой теме» и отметил значимость сотрудничества с Францией по данному вопросу, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Еврокомиссия представила новую стратегию по ускоренному включению в объединение шести балканских стран: Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории. При этом было открыто заявлено, что для вступления в ЕС Белград должен признать независимость частично признанного Косова.