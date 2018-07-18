Антонов: Россия делает все возможное для освобождения Бутиной

СЕГОДНЯ 12:09 2018-07-18T12:10:04+03:00

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Власти РФ делают все возможное для того, чтобы задержанная в США россиянка Мария Бутина была освобождена как можно скорее. Такое заявление сделал посол нашей страны в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Ничего нового в этом случае нет. Спецслужбы США охотятся за гражданами России не только в США, но и в других странах", - цитирует ТАСС дипломата

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана 15 июля по подозрению в шпионаже в пользу России. Девушку обвиняют в «сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции».

К настоящему моменту она помещена под стражу. Слушания по данному делу состояться в среду, 18 июля, в суде округа Колумбия. Власти США пока не пускают наших дипломатов к россиянке, но посольство РФ планирует отправить своего представителя на слушание.

Данное расследование связывают с состоявшимся накануне в Хельсинки саммитом Россия-Соединенные Штаты. Есть мнение, что таким образом американские власти хотели помешать проведению переговоров и не допустить налаживания отношений между двумя странами.