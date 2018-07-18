Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Европейский союз в использовании территории России для проведения эксперимента по строительству коммунизма и предложил взыскать с объединения один триллион евро.
Он напомнил, что в западных странах широко распространена практика защиты интересов в судах, а потому Москве следует пойти тем же путем.
"Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", — цитирует РИА Новости политика.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Жириновского, к 1913-му году наша страна была одной из ведущих европейских держав по всем показателям, но все изменилось после "искусственной, провокационной" революции.