2018-07-18T12:45:39+03:00
Политика

Жириновский предложил взыскать с ЕС €1 трлн за эксперимент с коммунизмом в РФ

Лидер ЛДПР считает, что настало время расплаты Евросоюза перед русским народом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Европейский союз в использовании территории России для проведения эксперимента по строительству коммунизма и предложил взыскать с объединения один триллион евро.

Он напомнил, что в западных странах широко распространена практика защиты интересов в судах, а потому Москве следует пойти тем же путем.

"Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", — цитирует РИА Новости политика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Жириновского, к 1913-му году наша страна была одной из ведущих европейских держав по всем показателям, но все изменилось после "искусственной, провокационной" революции.

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