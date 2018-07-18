Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-18T16:05:37+03:00

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Благодаря новой технологии редактирования генов, которые позволяют внести изменения в молекулу ДНК человеческого эмбриона, родители смогут самостоятельно выбирать желаемые черты будущих детей.

Британские исследователи в своем докладе отмечают, что любые вмешательства в генетический материал человеческих эмбрионов должны строго регулироваться Управлением по фертилизации и эмбриологии человека.

Изначально метод редактирования генов считался морально неприемлемым и мог использоваться только в качестве лечения тяжелых наследственных заболеваний или в целях профилактики рака и слабоумия. Однако теперь ученые намерены изменять рост ребенка, его цвет глаз или волос по желанию родителей, работая с генетической модификацией ДНК эмбриона.

«Мы слишком много думали об этом и пришли к выводу, что само по себе вмешательство в наследуемый геном не является морально неприемлемым», - зявил Карен Юнг, профессор Нуффилдского совета по биоэтике. Он считает, что проведение изменений на генном уровне возможно в случае, если это поспособствует лечению серьезных болезней и улучшению физических свойств организма, а также не приведет к росту дискриминации.

Первые проведения испытаний по излечению взрослых людей от СПИДа, онкологии и серповидноклеточной анемии запланированы в Европе и США уже на этот год.

Как передает сетевое идание m24.ru, первые дети с модифицированной ДНК могут родиться в ближайшее время.