В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 15:35 2018-07-18T15:35:40+03:00

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля 2018 года Фото: REUTERS

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В Германии сочли итоги переговоров в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позитивными. Как заявил на брифинге перед журналистами официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в ФРГ уверены, в столице Финляндии были заложены основы не только для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, но это и полезно скажется на оздоровлении ситуации в мире в целом. Особенно в вопросах по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозой.

«По крайней мере то, что сейчас есть намерение начать диалог о контроле над вооружениями, а также намерение в будущем более тесно сотрудничать по теме кибербезопасности и борьбе с терроризмом, — это, с нашей точки зрения, позитивные результаты», — подчеркнул немецкий политик.

В продолжении темы Штефан Зайберт отметил, в Германии убеждены, что диалог является лучшим средством для формирования положительных решений.

В столице Финляндии Хельсиники, 16 июля, прошел американо-российский саммит на высшем уровне с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Лидеры двух сверхдержав провели в закрытом режиме переговоры, после чего ответили на вопросы журналистов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее либеральную миграционную политику, заявив, что она "больше не суперзвезда" для немецкого народа.