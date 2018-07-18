2018-07-18T16:03:27+03:00
Происшествия

В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек

На данный момент еще около 30 пассажиров судна числятся пропавшими без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лодка с беженцами затонула недалеко от побережья Северного КипраЛодка с беженцами затонула недалеко от побережья Северного КипраФото: REUTERS
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В среду, 18 июля, у берегов частично признанной Турецкой Республики Северный Кипр затонула лодка с беженцами. В момент инцидента на борту находились около 160 человек. Такое заявление сделали местные власти.

Первыми на помощь терпящему бедствие судну поспешили команды береговой охраны. К настоящему моменту к поисково-спасательной операции присоединились коммерческие суда, который находятся в том же районе Средиземного моря.

Сообщается, что уже 19 мигрантов стали жертвами происшествия, еще около 30 человек числятся пропавшими без вести. Также 103 беженцев удалось спасти. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Всем выжившим оказывается необходимая медицинская помощь.

В регионе сохраняются благоприятные погодные условия. Причины крушения лодки все еще выясняются, передает телеканал CNN Turk.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале июля в Средиземном море затонуло еще одно судно с мигрантами. Резиновая лодка опрокинулась, в результате чего погибли более 60 человек.

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