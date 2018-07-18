2018-07-18T22:21:56+03:00
Экономика

В Госдуме отказались от введения пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Соответствующая норма была исключена из текста законопроекта о таможенном регулировании
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуме отказались от введения пошлин на покупки в интернетеВ Госдуме отказались от введения пошлин на покупки в интернетеФото: Анастасия ОСИПОВА
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В среду, 18 июля, комитет Госдумы по бюджету и налогам исключил из текста законопроекта о таможенном регулировании пункт о введении пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Эта норма давала правительству РФ право устанавливать размер платежа в отношении товаров, покупаемых гражданами в иностранных интернет-магазинах, а также порядок и сроки его уплаты.

Глава бюджетного комитета Андрей Макаров заявил, что "при работе с юристами, они обратили наше внимание совершенно справедливо на то, что у нас появилась одна из поправок, которой не было в рекомендациях рабочей группы (комитета), но оказалась в поправках правительства".

Он отметил, что в поправке по существу предлагается право кабмина устанавливать новый платеж, которого ранее не существовало.

"Мы с вами работаем над тем, чтобы налоговые платежи вводились в налоговый кодекс, а здесь… эта поправка передает такое право правительству. Мы никогда нигде ни на каком уровне этот вопрос не прорабатывали", — заметил депутат.

Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин в ответ согласился с замечанием комитета, что если электронная торговля и должна облагаться пошлинами, то не только для физических лиц. Также он отметил, что понятия международной электронной торговли нет в законодательстве, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в Госдуме предлагали дополнить закон «О таможенном регулировании» новым пунктом, дающим возможность взимать дополнительную плату за дистанционные покупки за рубежом.

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