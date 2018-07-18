Трамп назвал себя самым жестким из всех президентом США по отношению к России
Президент США Дональд Трамп назвал себя самым жестким из всех американских президентов по вопросу отношений с Россией.
"Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии", — сказал Трамп перед началом заседания правительства в Белом доме.
Он добавил, что президент России Владимир Путин "не рад и не должен быть рад" подобной линии президента США.
Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее они встречались только на полях международных форумов.
Трамп сказал, что все же доверяет выводам спецслужб США о "российском вмешательстве" в выборы американского президенты. Хотя на совместной конференции с российским лидером, передает РИА Новости.
он заявил, что в скандале с приписываемым России вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", чем вызвал яростную критику в США.