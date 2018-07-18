2018-07-18T22:31:07+03:00
В мире

Трамп назвал себя самым жестким из всех президентом США по отношению к России

Президенты России и США встретились в Хельсинки в понедельник, 16 июля
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТРампПрезидент США Дональд ТРампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал себя самым жестким из всех американских президентов по вопросу отношений с Россией.

"Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии", — сказал Трамп перед началом заседания правительства в Белом доме.

Он добавил, что президент России Владимир Путин "не рад и не должен быть рад" подобной линии президента США.

Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялся первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее они встречались только на полях международных форумов.

Трамп сказал, что все же доверяет выводам спецслужб США о "российском вмешательстве" в выборы американского президенты. Хотя на совместной конференции с российским лидером, передает РИА Новости.

он заявил, что в скандале с приписываемым России вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", чем вызвал яростную критику в США.

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