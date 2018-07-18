В программе зимних Олимпийских игр 2022 появилось шесть новых дисциплин

18 Июль 22:56 2018-07-18T22:56:47+03:00

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В программе зимних Олимпийских игр 2022 года, которая пройдет в китайском Пекине, появились шесть новых дисциплин. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил соревновательную программу Олимпиады-2022.

Теперь комплекты наград будут разыграны в женских одиночных соревнованиях по бобслею, лыжном биг-эйре, смешанной эстафете в шорт-треке. А также пройдут соревнования в смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжной акробатике и борд-кроссе.

Таким образом, доля женщин-спортсменом возрастет с 41% до 45,44%, сообщает пресс-служба МОК.

Как сообщал сайт kp.ru, вице‐президент МОК Хуан Антонио Самаранч‐младший ранее заявил, что следующих зимних Олимпийских играх в Пекине может не оказаться новых видов спорта. В частности, в программу очередной Олимпиады не войдет хоккей с мячом.