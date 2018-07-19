Детский омбудсмен рассказала о новом проекте «Социальная няня»

СЕГОДНЯ 02:55 2018-07-19T03:04:54+03:00

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказала о новом проекте «Социальная няня». По ее словам, к нему уже подключились регионы, и, например, в Башкирии эту услугу получают свыше тысячи семей.

«В малых муниципальных образованиях, селах строить детсад нерентабельно, и потому стройка обычно затягивается надолго или вообще не ведется. Вот для этого и есть услуга государственной няни», - пояснила детский омбудсмен.

«Няня имеет специальный сертификат и помогает присматривать за ребенком. Так работают Пермь, Костромская область. Социальная няня оплачивается государством в зависимости от дохода семьи. Одни семьи оплачивают полстоимости, другие – четверть, а для третьих это вовсе бесплатно», - сказала Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что проблемами детей занимаются почти два десятка ведомств, и чтобы родители в экстренных случаях могли быстро сориентироваться и понять, куда обращаться, система социальной помощи семье должна стать простой и удобной.