2018-07-19T07:15:28+03:00
Политика

Греция обвинила МИД России в "неуважении" к Афинам

Такая реакция стала ответом на заявление представителя ведомства Марии Захаровой о высылке наших дипломатов из республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Греция обвинила российское министерство иностранных дел в "неуважении к третьей стране"Греция обвинила российское министерство иностранных дел в "неуважении к третьей стране"Фото: REUTERS
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Комментарий представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов с территории Греции является "примером неуважения" и "непонимания современного мира, в котором государства, <...> могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику. Такое заявление сделали в МИД республики.

Причиной для подобных высказываний послужило недавнее выступление Захаровой, в ходе которого она предположила, что высылка дипломатов была частью "многоэтапной игры", куда Грецию просто "втянули".

В Афинах такое мышление назвали "негативным" и заявили, что именно оно побудило россиян совершить действия, которые послужили поводом к депортации из страны и установленюю запрета на въезд в нее.

При этом слова о возможности оказания давления со стороны третьих лиц в МИД республики посчитали "необоснованными" и "недостойными комментариев". В министерстве подчеркнули, что это лишь указывает на "менталитет людей, которые не понимают принципов и ценностей греческой внешней политики".

"Постоянное неуважение к Греции необходимо прекратить. Никто не может и не имеет права вмешиваться во внутренние дела республики", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что высылку двух российских дипломатов в Афине объяснили некими "противоправными действиями против нацбезопасности" и "вмешательством во внутренние дела" страны.

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