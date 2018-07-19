2018-07-19T08:06:45+03:00
Политика

Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО

Всю работу взял на себя завод "Импульс", входящий в госконцерн "Укроборонпром", и "Кузня на Рыбацкой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский завод "Импульс" начал серийное производство боеприпасов, соответствующих стандартам НАТОУкраинский завод "Импульс" начал серийное производство боеприпасов, соответствующих стандартам НАТОФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украина приступила к серийному производству боеприпасов, которые соответствуют стандартам НАТО. Работы проводятся на входящем в состав госконцерна "Укроборонпром" заводе "Импульс", который сотрудничает с "Кузней на Рыбацкой". Такое заявление сделали в пресс-службе концерна.

На данный момент в производство по натовским стандартам запущены боеприпасы осколочно-фугасного действия для 40-мм автоматического гранатомета ПГОФ-40. Также было освоено создание специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40. Они используются для пристрелки автоматического гранатомета и во время обучения личного состава. Освоение производства ВОГ-25В, предназначенных для стрельбы из подствольных гранатометов, находится на начальной стадии.

Производство боеприпасов на Украине. Фото: Петр Порошенко Фото: facebook.com

Производство боеприпасов на Украине. Фото: Петр ПорошенкоФото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрению новых инструментов. При этом, по большей части, составление таких боеприпасов – это ручная работа", – приводятся словам директора предприятия Евгения Чернова на сайте "Укроборонпрома".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению президента Украины Петра Порошенко, его страна остается приоритетной для стран-членов североатлантического альянса. Такие выводы глава государства сделал после 20-минутного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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