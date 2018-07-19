Полиция установила подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей

СЕГОДНЯ 09:52 2018-07-19T09:52:20+03:00

В Скотланд-Ярде считают, что в данный инцидент были вовлечены несколько граждан России

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Полиция Великобритании установила личности нескольких человек, которые могут быть причастны к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Проследить связь между инцидентом в Солсбери и этими людьми помогли записи с камер видеонаблюдения.

Так, у правоохранителей на примете уже было несколько подозреваемых, и они решили сопоставить имеющуюся информацию с данными о въезде этих граждан на территорию королевства. В результате удалось найти совпадения и идентифицировать вероятных участников преступления. Как сообщает телеканал iTV со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, речь идет о нескольких россиянах.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неким нервно-паралитическим веществом еще в начале марта. К настоящему моменту девушка уже выписана из больницы и помещена властями Великобритании в "безопасное место". Мужчина все еще остается под присмотром медиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в этом деле появились новые подробности. Так, появилось предположение, что отца и дочь отравила некая группа из шести человек, в числе которых была женщина.

На такие мысли натолкнул инцидент, произошедший в конце июня в Эймсбери, где были отравлены еще два британца - Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес. Женщина скончалась спустя девять дней после госпитализации, а мужчина уже пришел в сознание. По его словам, незадолго до происшествия Стерджес нанесла себе на запястье духи из найденного на улице флакона. Жидкость в бутылочке подозрительно сильно пахла аммиаком.