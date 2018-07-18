"Понюхавший такой парфюм сразу бы умер": эксперт раскритиковал версию о ядовитых духах в Эймсбери

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-18T16:13:41+03:00

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В деле отравления двух британцев в Эймсбери тем же нервно-паралитическим веществом, что и в случае Сергея и Юлии Скрипалей, появилась очередная версия.

Госпитализированная в печально знаменитую больницу Солсбери и скончавшаяся там спустя несколько дней 44-летняя Дон Стерджесс якобы побрызгалась духами. А флакончик с ядом они с другом Чарли Роули вроде как подобрали в парке.

- Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или же это случилось после того, как он до нее дотронулся, - цитирует британская газета The Daily Mail брата пострадавшего Мэттью Роули.

Еще Чарли, который пришел в сознание и был допрошен, сказал про запах аммиака. А сын погибшей тем временем пожаловался самому Дональду Трампу, что британские власти не дают ему похоронить мать - потому как ее тело отныне «собственность британской короны».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Игорь КУЛИКОВ, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН:

«Понюхавший такой парфюм сразу бы умер»

- Теоретически поместить этот яд во флакон для парфюма возможно, но вот на практике - очень опасно для тех, кто проводит всю эту процедуру. Это крайне токсичное вещество. И тот, кто мог бы унюхать запах аммиака, уже не был бы с нами. А то, что флакон 4 месяца валялся в парке и вместо Скотланд-Ярда его нашла эта парочка, - совсем маловероятно. Похоже на очень грубую провокацию, рассчитанную не только на внешнего, но и внутреннего потребителя.

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