В Самарской области за время ЧМ 2018 побывали больше полумиллиона иностранцев

СЕГОДНЯ 10:16 2018-07-19T10:16:36+03:00

Туристы приезжали из 140 стран мира, причем не только на стадион, но и на фан-зону

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Чемпионат мира Самара встретила во всеоружии: тысячи волонтеров работали день и ночь, чтобы гостям было комфортно в незнакомом городе, сотни сотрудников на стадионе оперативно разрешали любые ситуации и обеспечивали спокойный и безопасный просмотр матчей. По предварительным данным, опубликованным Федеральным агентством по туризму, среди городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Самара находится на 4 месте по числу уже прибывших на матчи туристов после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. С тадион был полностью заполнен и на игру Бразилии и Мексики, и на встрече Англии и Швеции.

- В нашем городе за все время мундиаля побывали более 500 тыс иностранных гостей из 140 стран. 250 тыс человек сходили на матчи, 600 тысяч гуляли на фан-зоне. В пиковые дни на площадке рядом с большим экраном собирался максимум - 20 тыс человек. Именно столько людей смотрели игру России с Египтом и с Испанией, - рассказали в правительстве Самарской области.

В дни ЧМ 2018 в Самаре прошли и масштабные карнавалы, и прогулки по Волге для туристов, журналистов и ВИП-гостей. Оценили гости города самарское пиво и шоколад - он вошел в тройку лучших в России. А самыми популярными музеями стали "Самара Космическая" и бункер Сталина, который в дни мундиаля проводил экскурсии каждые полчаса.