В Совфеде против увольнений сотрудников из-за утраты доверия

СЕГОДНЯ 12:53 2018-07-19T12:53:38+03:00

По словам главы социального комитета, нововведение будет противоречить концепции Трудового кодекса об охране прав работника

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Увольнение сотрудника из-за утраты доверия является противоречием концепции Трудового кодекса об охране прав работника, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Он подчеркнул свое отрицательное отношение к подобному нововведению и назвал ее рискованной мерой.

«Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников. При предлагаемой норме — увольнять за утрату доверия — профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия, кроме того, нет требований к работодателю обосновать такие меры», — заявил Валерий Рязанский РИА Новости.

Также он напомнил, что изначально Трудовой кодекс был создан для защиты интересов работников, так как работодатель изначально находится в выигрышном положении.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о просьбе Минтруда дополнить ТК новой статьей, по которой в России появится возможность увольнения работников, который плохо выполняет свои обязанности, из-за утраты доверия. С подобной идеей в Министерство обратилось бизнес-сообщество страны.