2018-07-19T13:48:25+03:00
Политика

Верка Сердючка намерена баллотироваться в президенты Украины на предстоящих выборах

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе проводницы, заявил, что допускает выдвижение своей кандидатуры
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Верка Сердючка задумалась о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УкраиныВерка Сердючка задумалась о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УкраиныФото: Евгения ГУСЕВА
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Полку кандидатов, которые подумывают над тем, чтобы баллотироваться на пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 году, прибыло. Музыкант и певец Андрей Данилко, выступающий под эстрадным псевдонимом Верка Сердючка, заявил накануне, что во всю подумывает встать у руля Незалежной.

Мало того, музыкант уверен, что достойных соперников у него нет, и украинский народ вполне может пойти за ним. Данилко не смущает, что о своих политических амбициях ранее уже заявили его коллеги по медиа-цеху фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

"Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу... Было бы хорошо, раз уж туда продвигают Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука... Если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так…", - поделился своими чаяниями музыкант в интервью журналистам «КП в Украине».

На вопрос, что у него существенно хромает украинская речь, а как известно, знание мовы один из главных критериев выдвижения на пост президента Украины, Данилко заявил, что это не проблема.

"Я мову знаю, у меня просто нет опыта общения, - сказал он.

В качестве кого именно артист собирается баллоотироваться в украинские президенты, под своим именем или в образе разухабистой проводницы, Андрей Данилко не уточнил.

Стоит отметить, что согласно опросам украинских социологов Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский набирают от 5% до 10% голосов желающих голосовать за них украинских граждан. Пока же официально ни тот, ни другой официально не заявляли о своем намерении баллотироваться в президенты.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, стало известно, что Андрей Данилко, выступающий в образе проводницы Верки Сердючки, собирается завершить карьеру. Позднее эта информация была опровергнута пресс-службой артиста.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

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