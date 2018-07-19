2018-07-19T13:45:05+03:00
Экономика

Орешкин заявил, что тема экспорта вытесняет импортозамещение из повестки

На данный момент выход России на внешние рынки играет значительную роль
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минэкономразвития Максим ОрешкинГлава Минэкономразвития Максим ОрешкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тема импортозамещения в России сменилась более актуальной задачей по наращиванию экспортного потенциала. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на полях площадки клуба "Валдай".

По его словам, национальный проект по экспорту уже существует, а вот по импорту нет.

"Мне кажется, импортозамещение — это уже такая тема немного из прошлого. Это мы в 2014-2015 годах активно обсуждали. Сейчас в российской экономической повестке, например, тема экспорта и выхода на внешние рынки имеет гораздо большую роль", — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за прошлый год только пищевой экспорт из России увеличился на 21,1% больше, чем в 2016 году, составив 20,7 млрд долларов или 65,2 млн тонн. Главными закупщиками наших продуктов выступили Египет, Турция, Китай и Южная Корея. Они приобретали, в основном, зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности.

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