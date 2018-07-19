В Нью-Йорке закрыли пляжи из-за нападения акул, два школьника пострадали

СЕГОДНЯ 14:01 2018-07-19T14:01:51+03:00

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На острове Файр штата Нью-Йорк были закрыты два пляжа после нападения акул на маленьких детей. 12-летняя девочка и 13-летний мальчик получили глубокие укусы во время купания. Эксперты, которые изучали следы зубов хищника на теле школьников, объявили, что это были акулы, которые, возможно, стали более агрессивными из-за начавшегося периода размножения.

«В настоящее время оба пляжа, где произошли нападения, временно закрыты, пока продолжается расследование», - заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Как сообщает сайт «Свободная пресса», дети уже побывали на обследовании в больнице и были оттуда выписаны, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, недавно сайт kp.ru сообщал о нападении одной акулы на другую в Австралии на глазах дайверов. Хищник большего размера после недолгого противостояния вышел из поединка победителем, а вторую очевидцы произошедшего больше ни разу не видели.