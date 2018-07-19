Трамп верит в «российское вмешательство» в американские выборы

СЕГОДНЯ 04:58 2018-07-19T05:39:06+03:00

Президент США также считает, что Россия снова попытается «повлиять» на выборы в конгресс этой осенью

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Американскому лидеру можно посочувствовать: с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Вашингтон после встречи с президентом России Владимиром Путиным, он находится под пристальным вниманием прессы. И главе Белого дома постоянно приходится отвечать на неудобные вопросы, оправдываться и что-то объяснять.

Так, во время интервью телеканалу CBS Трампа прямо спросили, считает ли он, что его коллега из Москвы несет личную ответственность за пресловутое «российское вмешательство».

«Ну, считал бы, потому что он отвечает за свою страну. Точно так же, как считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (то есть, в США). Так что, определенно, как лидера страны следует считать его ответственным, да», - расплывчато ответил президент Соединенных Штатов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Трамп объяснил, почему его высказывания о приписываемом нашей стране «вмешательстве» на пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки и через сутки в Вашингтоне имели прямо противоположный смысл: оговорился, мол. Просто случайно пропустил в речи частицу «не».

А в среду перед заседанием кабмина президента снова окружили журналисты, и один из них спросил, по-прежнему ли Россия нацелена на США, Трамп ответил: «Нет», что американская пресса расценила как отрицание попыток нашей страны вмешиваться в дела Штатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что это «нет» из уст её шефа было отказом отвечать на вопросы, а не отрицанием вымышленного «вмешательства».

В нынешнем же интервью CBS Дональд Трамп сказал, что «принимает оценку» главы нацразведки США Дэна Коутса, утверждающего, что этой осенью Москва снова попытается вмешаться в американские выборы, теперь – в конгресс.

В нынешнем же интервью CBS Дональд Трамп сказал, что «принимает оценку» главы нацразведки США Дэна Коутса, утверждающего, что этой осенью Москва снова попытается вмешаться в американские выборы, теперь – в конгресс.

«Он эксперт. Это то, что он делает. Он делает очень хорошую работу. Я верю в Дэна Коутса. И если он говорит, то я принимаю это», - сказал Трамп.

«Но, я вам скажу, лучше бы этого (вмешательства) не было», - добавил он.

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