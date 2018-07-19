AliExpress запускает бесплатную доставку по России день в день

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-19T16:40:44+03:00

С 19 июля мгновенная доставка будет доступна для жителей Москвы и затронет только наиболее популярные товары электроники и бытовой техники

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В четверг, 19 июля, торговая площадка Tmall, работающая в России на базе AliExpress, запустила бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы. Как отметили в компании, сначала эта услуга будет распространяться только на наиболее популярные товары электроники и бытовой техники, однако со временем охватит и остальной ассортимент Tmall, а это более 30 тысяч товарных наименований в таких популярных категориях, как электроника, одежда, детские товары и товары повседневного спроса (FMCG).

Кроме того, AliExpress обещает, что в скором будущем мгновенная доставка заработает и в других крупнейших российских городах, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале AliExpress запустил в России торговую площадку под названием «Лоукостер», специализирующуюся на товарах стоимостью до 600 рублей. Таким образом, китайский онлайн-ретейлер «четко разделил потоки покупателей»: для молодой аудитории и начинающих - «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов - AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды, - Tmall.