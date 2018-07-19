Черногория ответила на заявление Трампа об «агрессивном народе»

СЕГОДНЯ 18:04 2018-07-19T18:04:29+03:00

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Черногория прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего черногорцев «агрессивным народом». Так, власти этой балканской страны напомнили американскому лидеру о мирной истории своего государства.

«Черногория гордится своей историей, традициями и мирной политикой, которая обеспечила государству стабилизирующую роль в регионе, сделав (Черногорию) единственной страной, в которой не бушевала война, пока происходил процесс дезинтеграции бывшей Югославии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте черногорского правительства.

Также там отмечается, что именно Черногория была первым европейским государством, оказавшим сопротивление фашизму во времена Второй мировой войны.

Кроме того, власти балканской страны подчеркнули, что в настоящее время Подгорица оказывает помощь афганским силам безопасности в борьбе с террористами, тем самым внося свой вклад в мировую стабильность.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях Трамп высказал предположение, согласно которому именно Черногория «начнет Третью мировую войну и втянет в нее других членов НАТО». Свои слова хозяин Белого дома объяснил тем, что эта крошечная балканская страна населена «очень агрессивным народом».