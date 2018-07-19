2018-07-19T21:28:28+03:00
Наука

В Египте ученые вскрыли «таинственный черный саркофаг»

И обнаружили внутри только три поврежденные мумии
Дарья ИВАШКИНА
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«Таинственный черный саркофаг»«Таинственный черный саркофаг»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 19 июля, эксперты министерства по делам древностей Египта вскрыли в городе Александрия 30-тонный древний саркофаг, обнаруженный при проведении строительных работ в начале июля.

В результате выяснилось, что внутри находились только остатки трех мумий и скелетов человека. «Содержимое саркофага бедно, не содержит никаких сенсаций или, тем более, проклятий», - сказал генеральный секретарь египетского Высшего совета археологии и памятников древности Мустафа Вазири.

При этом он заметил, что «таинственный саркофаг» оказался всего-навсего склепом одной из семей Александрии, а вовсе не захоронением Александра Македонского, как ранее предполагали СМИ.

Также Вазири рассказал о «красной жидкости», которая была откачена из гробницы перед ее вскрытием. По его словам, это были «сточные воды, которые заполнили саркофаг через небольшое отверстие в нем», пишет газета Al Watan.

Стоит отметить, что слухи о содержимом «таинственного саркофага» возникли, так как этот гроб из черного гранита изначально поразил всех своими размерами: 265 сантиметров в длину, 185 - в высоту и 165 сантиметров в ширину.

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