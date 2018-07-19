2018-07-19T23:17:40+03:00
Политика

Вашингтон направил Путину приглашение посетить США этой осенью

Возможность визита российского президента в Америку уже обсуждается
Юлия ДИВЕЕВА
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В Белом доме сообщили, что Трамп пригласил Путина в СШАВ Белом доме сообщили, что Трамп пригласил Путина в СШАФото: REUTERS
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Администрация Соединенных Штатов направила официальное приглашение президенту России Владимиру Путину нанести визит в США этой осенью. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что обсуждение такого возможного визита уже началось.

«В Хельсинки президент США согласился на продолжение диалога на рабочем уровне между двумя сотрудниками Совета Безопасности. Президент Трамп попросил посла Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся», - написала в своем Твиттере представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как рассказывал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча глав США и России. В ходе пресс-конференции с Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что холодная война давно закончилась.В ходе встречи российчскийц лидер озвучил три пледложения для налаживания отноршений между странами. Позже в Госдепартаменте сообщили, что рассматривают эти инициативы.

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